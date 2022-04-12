Волгоградские садоводы смогут выкупить земли по упрощенной схеме

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым в России вводится упрощенная схема выдачи в аренду земельных участков предпринимателям и продажи арендованных участков садоводам. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на опубликованный 12 апреля документ.

— Предприниматели, налаживающие производство импортозамещающей продукции, смогут получить государственные или муниципальные земельные участки в аренду в упрощенном порядке – без проведения торгов, — сообщают в Правительстве. — Новый порядок также коснется садоводов, огородников и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Ранее предоставленные им в аренду государственные или муниципальные земельные участки могут быть выкуплены гражданами без проведения аукциона.

Уточняется, что сделка в случае с садоводами состоится в том случае, если органы земельного надзора не выявили никаких нарушений в обращении с землей.

— Это существенно упростит жизнь граждан, которые имели участки, находящиеся на государственных или муниципальных землях, — уверены в кабмине.

Стоит отметить, что, согласно новому постановлению, государство сможет равноценно обменивать государственные или муниципальные земельные участки на частную землю, если она потребуется для строительства социально-культурных и коммунально-бытовых объектов. Эта норма также будет применяться при реализации масштабных инвестиционных проектов.