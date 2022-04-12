Фонд капремонта Волгоградской области проверят аудиторы





В администрации Волгоградской области подготовили документацию для проведения открытого конкурса на аудит УНО «Фонд капремонта». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы комитета ЖКХ, установлена начальная цена конкурса – 229 тысяч 333 рубля 33 копейки. Исполнитель, который получит право на проведение аудита организации, должен будет изучить финансово-хозяйственную деятельность фонда, расходы, проверить соответствие бухгалтерской отчетности фонда действующему законодательству и т.д. После подготовки этого отчета он будет опубликован и открыт для свободного доступа.

Аудит фонда капремонта Волгоградской области проводится ежегодно. Так, по итогам аудиторской проверки за 2020 год в фонде капремонта было обнаружено 5,6 миллиарда рублей неиспользованных целевых средств.



