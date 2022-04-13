УК «Новый дом» подключился к сезону субботников в Волгограде





УК «Новый дом» приняла участие в традиционном ежегодном субботнике в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», были наведен порядок в нескольких десятках дворов в Кировском и Красноармейском районе.

Свыше 37 рабочих с лопатами, граблями, бензопилами и секаторами участвовали в уборке территории.





Помимо работников также были задействован спецтранспорт и техника – подъемник для обрезки деревьев и промышленные шредеры для переработки древесины.





Работниками управляющей компании были зачищены дворы от сухих листьев, веток и бытового мусора, который накопился за зимний период. Кроме этого, ими были подпилены и обработаны сухостои.





Также компанией со дворов был вывезен пожароопасный мусор – резиновые покрышки от автомобилей.





Всего УК были убраны дворы на улицах 2-я Штурманская, Танеева, Николаевская, Фадеева, 50 лет Октября – в Красноармейском районе, а также им. 64 армии, Кирова, Губкина, Минина – в Кировском.



