УК «Новый дом» подключился к сезону субботников в Волгограде

Общество 13.04.2022 10:55
13.04.2022 10:55
УК «Новый дом» приняла участие в традиционном ежегодном субботнике в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», были наведен порядок в нескольких десятках дворов в Кировском и Красноармейском районе.
Свыше 37 рабочих с лопатами, граблями, бензопилами и секаторами участвовали в уборке территории.
Помимо работников также были задействован спецтранспорт и техника – подъемник для обрезки деревьев и промышленные шредеры для переработки древесины.
Работниками управляющей компании были зачищены дворы от сухих листьев, веток и бытового мусора, который накопился за зимний период. Кроме этого, ими были подпилены и обработаны сухостои.
Также компанией со дворов был вывезен пожароопасный мусор – резиновые покрышки от автомобилей.
Всего УК были убраны дворы на улицах 2-я Штурманская, Танеева, Николаевская, Фадеева, 50 лет Октября – в Красноармейском районе, а также им. 64 армии, Кирова, Губкина, Минина – в Кировском.
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