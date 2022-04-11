Еще пять жителей Волгоградской области скончались от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом стало известно сегодня, 11 апреля, из опубликованных федеральным оперштабом данных. Всего в регионе уж 6771 человек стали жертвами ковида.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен еще 245 жителям региона. Это почти столько же, сколько было накануне и в последние дни. Тем не менее, резкого снижения заболеваемости коронавирусом в регионе не наблюдается – ковид продолжает распространяться, хотя и не такими стремительными темпами, как это было ранее.

За последние сутки 65 жителям региона понадобилась госпитализация, выздоровели 274 человека.