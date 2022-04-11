Опасные сардельки нашли в соседнем с Волгоградской областью регионе









Остатки антибиотика тетрациклиновой группы (доксициклин) обнаружены в мясной продукции, произведенной в Ростовской области. как сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, готовая продукция «Сардельки свиные» изготовлены на ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Темп» (Ростовская область).

- Производство и выпуск в оборот не соответствующей требованиям технических регламентов продукции создает угрозу причинения вреда жизни или здоровья граждан. В связи с чем, Управлением Россельхознадзора в отношении ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Темп» согласована с прокуратурой Ростовской области внеплановая выездная проверка с целью установления причин попадания остатков лекарственных средств в продукцию, - сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Фото из архива ИА «Высота 102»