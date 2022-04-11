Опасные сардельки нашли в соседнем с Волгоградской областью регионе

Общество 11.04.2022 12:29
11.04.2022 12:29
Остатки антибиотика тетрациклиновой группы (доксициклин) обнаружены в мясной продукции, произведенной в Ростовской области. как сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, готовая продукция «Сардельки свиные» изготовлены на ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Темп» (Ростовская область).
- Производство и выпуск в оборот не соответствующей требованиям технических регламентов продукции создает угрозу причинения вреда жизни или здоровья граждан. В связи с чем, Управлением Россельхознадзора в отношении ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Темп» согласована с прокуратурой Ростовской области внеплановая выездная проверка с целью установления причин попадания остатков лекарственных средств в продукцию, - сообщили в ведомстве.
По результатам проверки будут приняты меры реагирования.
Фото из архива ИА «Высота 102»
Реклама
Он никуда не ушел: жители Волгоградской области продолжают умирать от COVID-1911.04.2022 12:59
Общество 11.04.2022 12:59
Школьники с Донбасса занялись в Волгограде футболом11.04.2022 11:50
Общество 11.04.2022 11:50
Андрей Бочаров поручил раздать волгоградцам лопаты и грабли11.04.2022 11:49
Общество 11.04.2022 11:49
В Волгограде сорвалась закупка на ремонт аварийных лестниц11.04.2022 10:10
Общество 11.04.2022 10:10
«Синара-Девелопмент» строит жилые дома в Волгограде строго по графику11.04.2022 08:36
Общество 11.04.2022 08:36
В Волгоградской области на треть увеличились продажи премиальных авто с пробегом11.04.2022 08:05
Общество 11.04.2022 08:05
В Волгоградской области за 10 лет втрое сократилось число природных пожаров10.04.2022 19:34
Общество 10.04.2022 19:34
Волонтеры «эвакуируют» выпавших из гнезд бельчат на Мамаевом кургане в Волгограде10.04.2022 17:41
Общество 10.04.2022 17:41
В реанимации от COVID-19 умер 40-летний волгоградец10.04.2022 16:57
Общество 10.04.2022 16:57
Юная волгоградка восхитила Родригеза и Тодоренко стрельбой по карамелькам10.04.2022 16:20
Общество 10.04.2022 16:20
В Волгограде домашняя собака от голода ела окурки10.04.2022 14:19
Общество 10.04.2022 14:19
Уровень воды падает в реках Терса и Бузулук в Волгоградской области10.04.2022 10:56
Общество 10.04.2022 10:56
Ольга Бузова тайно прилетела в Волгоград и рассказала о веселящем газе10.04.2022 10:32
Общество 10.04.2022 10:32
Выставка суккулентов открылась в ботсаду под Волгоградом10.04.2022 09:04
Общество 10.04.2022 09:04
На 1,5 часа задерживается утренний рейс Москва — Волгоград10.04.2022 07:59
Общество 10.04.2022 07:59
Реклама