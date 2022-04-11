«Синара-Девелопмент» строит жилые дома в Волгограде строго по графику





Строительство объектов жилой недвижимости в Волгограде компанией «Синара-Девелопмент» ведется в штатном режиме, согласно утвержденному графику. Обязательства по сдаче объектов в эксплуатацию и соблюдению срока ввода домов будут выполнены в полном объеме. ЖК «Романовъ. New Life» и дом в микрорайоне «Новый Свет» планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2022 года.

Так, в последнем доме микрорайона «Новый Свет» монолитный каркас уже вырос на двенадцать этажей из 23-х, выполняется кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок, а также монтаж полиэтиленовых труб низкого давления на уровне десятого этажа. Кроме того, специалисты приступили к монтажу оконных конструкций на первых этажах дома.





Напомним, что микрорайон состоит из нескольких групп жилых домов малой и средней этажности, общая площадь возводимого жилья составляет 80 тысяч квадратных метров. Здесь уже оборудованы рекреационные зоны и уютные дворы, построены объекты социальной инфраструктуры.

Монолитный каркас ЖК «Романовъ. New Life» на ул. Полоненко,10 достиг 16-го этажа из 23-х, выполняется кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок, проводятся сантехнические работы (устройство стояков горячего и холодного водоснабжения, а также отопления), монтаж поквартирной электроразводки и оконных конструкций. Наружные сети водоснабжения и водоотведения готовы на 80%.





«Романовъ. New Life» – жилой комплекс повышенной комфортности с комьюнити-центром и благоустроенным двором. Современные строительные технологии обеспечивают новостройке высокий класс энергоэффективности. В доме досконально продуманы планировки квартир: комнаты правильных геометрических форм, ниши для бытовой техники и гардероба, просторные кухни-гостиные с функциональными зонами. Высота потолков в квартирах – 2,7 метра, а на последнем этаже – 3 метра. Остекление выполнено с применением солнцезащитной технологии Stopsol. В отделке используются исключительно экологичные материалы, игровые комплексы во дворе и уличное оборудование изготавливаются из натуральных материалов.

«Синара-Девелопмент» строит жилые объекты в Волгограде строго по графику, все необходимые строительные и отделочные материалы у нас имеются, возникающие вопросы мы решаем в рабочем порядке. Оснований для пересмотра сроков сдачи объектов нет. Уверен, что компания выполнит взятые на себя обязательства перед клиентами. Более того, мы сейчас занимаемся проектированием двух новых жилых комплексов в Волгограде, и эта работа также идет в соответствии с дорожной картой», - отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.