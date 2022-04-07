Волгоградскому урожаю угрожают хлебные жужелицы









В двух районах Волгоградской области на полях озимых обнаружены личинки вредителя - хлебной жужелицы. В региональном филиале Россельхозцентра отмечают, что выборочные весенние обследования, проведенные на посевах озимых зерновых культур в Октябрьском и Котельниковском районах, показали, что перезимовка личинок этого жука прошла удовлетворительно.

- В настоящее время отмечается активное питание личинок на полях озимых, заселенных осенью прошлого года. Личинки вредителя находятся во втором-третьем возрасте и их вредоносность будет продолжаться до конца апреля, - отмечает Россельхозцентр.

Личинки питаются листьями растений озимых зерновых в основном в ночное время. Уничтожив растения на одном участке, они переходят на другие, поэтому на посевах наблюдается образование пятен в виде плешин. Потери урожая напрямую зависят от численности вредителя.

Специалисты рекомендуют провести мониторинг посевов озимых. При численности вредителя более 3-4 личинок на один квадратный метр необходимо приступить к обработкам. Учитывая особенность питания вредителя, обработки следует проводить в ночное время.



