Волгоградскому урожаю угрожают хлебные жужелицы

Общество 07.04.2022 20:32
07.04.2022 20:32
В двух районах Волгоградской области на полях озимых обнаружены личинки вредителя - хлебной жужелицы. В региональном филиале Россельхозцентра отмечают, что выборочные весенние обследования, проведенные на посевах озимых зерновых культур в Октябрьском и Котельниковском районах, показали, что перезимовка личинок этого жука прошла удовлетворительно.
- В настоящее время отмечается активное питание личинок на полях озимых, заселенных осенью прошлого года. Личинки вредителя находятся во втором-третьем возрасте и их вредоносность будет продолжаться до конца апреля, - отмечает Россельхозцентр.
Личинки питаются листьями растений озимых зерновых в основном в ночное время. Уничтожив растения на одном участке, они переходят на другие, поэтому на посевах наблюдается образование пятен в виде плешин. Потери урожая напрямую зависят от численности вредителя.
Специалисты рекомендуют провести мониторинг посевов озимых. При численности вредителя более 3-4 личинок на один квадратный метр необходимо приступить к обработкам. Учитывая особенность питания вредителя, обработки следует проводить в ночное время.
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