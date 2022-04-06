Приставы по запросу Минпросвещения нашли в Волгограде дочку испанца

Общество 06.04.2022 17:33
06.04.2022 17:33
Судебные приставы разыскали в Волгоградской области маленькую дочь гражданина Испании. Как сообщили в УФССП России по региону, исполнительное производство было возбуждено на основании запроса Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России, куда обратился испанец.
Мужчина пытался найти свою дочь 2020 года рождения, которая вместе с матерью находилась в России. Одновременно с исполнительным производством судебные приставы завели разыскное дело. Фактическое местонахождение матери и ребенка удалось установить в кратчайшие сроки. Несмотря на опасения отца, жизни его дочери ничего не угрожало - девочка находилась у родственников.
Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.
Реклама
Соцсети Волгограда всполошились от сверхзвука в небе06.04.2022 20:42
Общество 06.04.2022 20:42
Волгоградка взыскала с перевозчика 60 тысяч за травму на дачном маршруте06.04.2022 19:36
Общество 06.04.2022 19:36
Полицейский в Волгограде отработает фальшивый протокол о ДТП06.04.2022 17:51
Общество 06.04.2022 17:51
Облсуд признал законным скандальный фудкорт в центре Волгограда06.04.2022 16:38
Общество 06.04.2022 16:38
Продавцы меняют ценники, волгоградцы кусают локти: в магазинах стремительно дешевеет бытовая техника06.04.2022 15:57
Общество 06.04.2022 15:57
Чайные розы на проспекте Жукова в Волгограде обеспечат водой06.04.2022 15:38
Общество 06.04.2022 15:38
«Газпром газораспределения Волгоград»: для нас процесс импортозамещения не стал откровением06.04.2022 14:52
Общество 06.04.2022 14:52
Жителям райцентров в Волгоградской области предрекли неделю горячих батарей06.04.2022 14:36
Общество 06.04.2022 14:36
В Волгограде старшеклассники разработали свои первые технологические карты для приготовления блюд школьного меню06.04.2022 13:42
Общество 06.04.2022 13:42
Ответственного за порядок на кладбищах Волгограда не успеют найти до Пасхи06.04.2022 12:35
Общество 06.04.2022 12:35
Три четверти автовладельцев в Волгограде готовы приобрести подержанную машину с рук06.04.2022 12:08
Общество 06.04.2022 12:08
Волгоградец отсудил у автосалона деньги за навязанный договор06.04.2022 09:09
Общество 06.04.2022 09:09
Волгоградцы стали чаще писать депутатам о дорогах, маршрутках и автобусах05.04.2022 22:08
Общество 05.04.2022 22:08
Чиновников в Волгограде обязали решить судьбу треснувшего дома05.04.2022 20:31
Общество 05.04.2022 20:31
Ушла из жизни экс-председатель Урюпинского горсуда в Волгоградской области05.04.2022 19:28
Общество 05.04.2022 19:28
Реклама