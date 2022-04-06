Приставы по запросу Минпросвещения нашли в Волгограде дочку испанца





Судебные приставы разыскали в Волгоградской области маленькую дочь гражданина Испании. Как сообщили в УФССП России по региону, исполнительное производство было возбуждено на основании запроса Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России, куда обратился испанец.

Мужчина пытался найти свою дочь 2020 года рождения, которая вместе с матерью находилась в России. Одновременно с исполнительным производством судебные приставы завели разыскное дело. Фактическое местонахождение матери и ребенка удалось установить в кратчайшие сроки. Несмотря на опасения отца, жизни его дочери ничего не угрожало - девочка находилась у родственников.

Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.



