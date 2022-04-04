



«Ростелеком» и инклюзивный театр «Теплые Артисты» дали старт новому проекту «Творить, расширяя границы!». В течение года ребята с ограниченными возможностями здоровья и развития совместно со студентами ВГИИКа будут обучаться на мастер-классах актерскому мастерству. В процессе они подготовят постановку нового спектакля «Посиделки», в основу которого легли реальные истории детей-артистов и их родителей.

«Наши ребята показывают, что театральное творчество доступно каждому, и оно может быть востребовано у общества. Мы надеемся, что и зрители Волгоградской области с интересом посмотрят наш спектакль и смогут лучше понять жизнь семей, где живет ребенок с особенностями. Толерантное отношение и эмпатия всегда были присущи нашему народу», — отметила Юлия Фоторная, руководитель инклюзивного театра «Теплые Артисты».

Старт социально-образовательному проекту «Ростелекома» по поддержке инклюзивного театра Волгограда «Теплые артисты» дан в марте прошлого года. В течение десяти месяцев подростки с особенностями здоровья и развития посещали мастер-классы по актерскому мастерству, занимались декоративно-прикладным творчеством. Итоговый спектакль «Летучий корабль. Зимняя сказка» смогли увидеть дети из многодетных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. «Ростелеком» организовал прямую онлайн-трансляцию спектакля со сцены театра на YouTube-канале «Цифровой Юг», а также на сайтах театра «Теплые артисты» и Волгоградского театра кукол, обеспечив необходимую оптическую инфраструктуру и техническое сопровождение.

«Проект с инклюзивным театром “Теплые артисты” для нас уникальный — это социальная адаптация подростков с особенностями здоровья и развития для расширения границ их взаимодействия с обществом. Мы видим свою задачу и в повышении социальной значимости инклюзивного образования, и во включении особенных детей в активную общественную жизнь», — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» на постоянной основе поддерживает социальные, образовательные, спортивные и творческие проекты, направленные на развитие молодого поколения Волгоградской области. Компания организует мастер-классы и интерактивные уроки для воспитанников волгоградского технопаркома «Кванториум Политех», инициирует игры, онлайн-викторины со студентами вузов, оказывает содействие в проведении спортивных городских мероприятий.



