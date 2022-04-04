Общество

Расширяя границы: «Ростелеком» дал старт новому проекту инклюзивного творчества

Общество 04.04.2022 12:03
04.04.2022 12:03


«Ростелеком» и инклюзивный театр «Теплые Артисты» дали старт новому проекту «Творить, расширяя границы!». В течение года ребята с ограниченными возможностями здоровья и развития совместно со студентами ВГИИКа будут обучаться на мастер-классах актерскому мастерству. В процессе они подготовят постановку нового спектакля «Посиделки», в основу которого легли реальные истории детей-артистов и их родителей. 
«Наши ребята показывают, что театральное творчество доступно каждому, и оно может быть востребовано у общества. Мы надеемся, что и зрители Волгоградской области с интересом посмотрят наш спектакль и смогут лучше понять жизнь семей, где живет ребенок с особенностями. Толерантное отношение и эмпатия всегда были присущи нашему народу», — отметила Юлия Фоторная, руководитель инклюзивного театра «Теплые Артисты». 
Старт социально-образовательному проекту «Ростелекома» по поддержке инклюзивного театра Волгограда «Теплые артисты» дан в марте прошлого года. В течение десяти месяцев подростки с особенностями здоровья и развития посещали мастер-классы по актерскому мастерству, занимались декоративно-прикладным творчеством. Итоговый спектакль «Летучий корабль. Зимняя сказка» смогли увидеть дети из многодетных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. «Ростелеком» организовал прямую онлайн-трансляцию спектакля со сцены театра на YouTube-канале «Цифровой Юг», а также на сайтах театра «Теплые артисты» и Волгоградского театра кукол, обеспечив необходимую оптическую инфраструктуру и техническое сопровождение.
«Проект с инклюзивным театром “Теплые артисты” для нас уникальный — это социальная адаптация подростков с особенностями здоровья и развития для расширения границ их взаимодействия с обществом. Мы видим свою задачу и в повышении социальной значимости инклюзивного образования, и во включении особенных детей в активную общественную жизнь», — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» на постоянной основе поддерживает социальные, образовательные, спортивные и творческие проекты, направленные на развитие молодого поколения Волгоградской области. Компания организует мастер-классы и интерактивные уроки для воспитанников волгоградского технопаркома «Кванториум Политех», инициирует игры, онлайн-викторины со студентами вузов, оказывает содействие в проведении спортивных городских мероприятий.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
04.04.2022 12:32
Общество 04.04.2022 12:32

0
Далее
Общество
04.04.2022 11:28
Общество 04.04.2022 11:28

0
Далее
Общество
04.04.2022 11:24
Общество 04.04.2022 11:24

0
Далее
Общество
04.04.2022 11:05
Общество 04.04.2022 11:05

0
Далее
Общество
04.04.2022 09:35
Общество 04.04.2022 09:35

0
Далее
Общество
04.04.2022 09:21
Общество 04.04.2022 09:21

0
Далее
Общество
04.04.2022 09:04
Общество 04.04.2022 09:04

0
Далее
Общество
03.04.2022 14:54
Общество 03.04.2022 14:54

0
Далее
Общество
03.04.2022 12:49
Общество 03.04.2022 12:49

0
Далее
Общество
03.04.2022 10:35
Общество 03.04.2022 10:35

0
Далее
Общество
03.04.2022 09:07
Общество 03.04.2022 09:07

0
Далее
Общество
03.04.2022 08:25
Общество 03.04.2022 08:25

0
Далее
Общество
02.04.2022 19:53
Общество 02.04.2022 19:53

0
Далее
Общество
02.04.2022 18:35
Общество 02.04.2022 18:35

0
Далее
Общество
02.04.2022 17:52
Общество 02.04.2022 17:52

0
Далее

Лента новостей

13:40
В Волгограде на видео попали погоня и задержание пьяного водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Штормовой циклон уступит Волгоград холодному циклону с осадкамиСмотреть фотографии
12:29
Волгоградца осудили за секс с девочкой-подростком и склонение школьниц к наркотикамСмотреть фотографии
12:11
«Оперативно эвакуировал пассажиров»: подробности ЧП с трамваем в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:03
Расширяя границы: «Ростелеком» дал старт новому проекту инклюзивного творчестваСмотреть фотографии
12:02
Раскрыто убийство пенсионерки 7-летней давности под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:00
Коронавирус в Волгоградской области «топчется» на местеСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде провалился конкурс на содержание городских кладбищСмотреть фотографии
11:24
Бочаров на оперативке обсудил состояние волгоградских дорог после зимыСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде отключат отопление после пяти дней устойчивой жарыСмотреть фотографии
11:04
На улице Голубинской в Волгограде задымился трамвайСмотреть фотографии
10:29
Птицы вмешались в посадку самолета из Волгограда в МосквеСмотреть фотографии
10:27
Сиделка под Волгоградом методично обкрадывала свою подопечнуюСмотреть фотографии
09:58
Производство молока и спрос на него выросли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:54
Заметки астролога: рекомендации на 4-7 апреля 2022 годаСмотреть фотографии
09:52
Водитель «Жигулей» скончался в лобовом ДТП с BMW в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
В Волгоградской области пьяный отец проспал смерть шестимесячного сынаСмотреть фотографии
09:49
«Позовите профессора»: что делать при камнях в почкахСмотреть фотографии
09:44
Половина мелких фирм в Волгоградской области заморозили набор новых сотрудниковСмотреть фотографии
09:35
«Видно в понедельник их мама родила»: болельщики «Ротора» снова требуют отставки руководстваСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде закрылся один из магазинов «Детский мир»Смотреть фотографии
09:04
Под Волгоградом осудят организатора незаконной миграции из УзбекистанаСмотреть фотографии
08:52
Холодный понедельник и жаркие выходные: смотрим погоду на 4-10 апреля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:35
В шести районах Волгограда отключат свет на несколько часовСмотреть фотографии
19:28
Супермаркеты в Волгограде не спешат отменять ограничения на продажу в одни рукиСмотреть фотографии
18:26
Пруды с плотинами отдают в аренду в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде годовалого малыша убил электрический проводСмотреть фотографии
15:55
Михаил Шабунин избран главой федерации футбола Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:54
Реставратора Родины-матери в Волгограде взяли под наблюдениеСмотреть фотографии
13:52
Штормовой ветер с грозами надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 