В Волгограде закрылся один из магазинов «Детский мир»

Магазин «Детский мир» в ТРК «Акварель» в Советском районе Волгограда прекратил свою работу. О временном закрытии торговой точки сообщается на официальном сайте сети «Детский мир» без указания причин, сообщает ИА «Высота 102».
Остальные магазины «Детский мир» в Волгограде, Волжском, Калаче-на-Дону и Михайловке работают в штатном режиме. На сайте ТРЦ «Акварель» и социальных сетях торгового комплекса о приостановке работы детского магазина не сообщается. Посетители «Акварели» сообщили, что нет никаких сообщений и на витринах закрытого отдела, где выключен свет и отсутствуют работники.
ИА «Высота 102» направило запрос администрации ТРК «Акварель» с просьбой прокомментировать закрытие магазина «Детский мир».
Фото: официальный сайт ТРЦ «Акварель».