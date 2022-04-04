Общество

В Волгограде закрылся один из магазинов «Детский мир»

Общество 04.04.2022 09:21
04.04.2022 09:21


Магазин «Детский мир» в ТРК «Акварель» в Советском районе Волгограда прекратил свою работу. О временном закрытии торговой точки сообщается на официальном сайте сети «Детский мир» без указания причин, сообщает ИА «Высота 102».

Остальные магазины «Детский мир» в Волгограде, Волжском, Калаче-на-Дону и Михайловке работают в штатном режиме. На сайте ТРЦ «Акварель» и социальных сетях торгового комплекса о приостановке работы детского магазина не сообщается. Посетители «Акварели» сообщили, что нет никаких сообщений и на витринах закрытого отдела, где выключен свет и отсутствуют работники.

ИА «Высота 102» направило запрос администрации ТРК «Акварель» с просьбой прокомментировать закрытие магазина «Детский мир».

Фото: официальный сайт ТРЦ «Акварель».

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