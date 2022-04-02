В Волгоград привезли первый троллейбус на автономном ходу



В МУП «Метроэлектротранс» Волгограда привезли на трале первый из 56-ти троллейбусов с возможностью автономного хода. Новый электротранспорт доставили из Нижегородской области в депо муниципального предприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгограда в официальном Telegram-канале.

Напомним, аукцион на поставку 56-ти троллейбусов с возможностью автономного хода выиграло в начале февраля ООО «Автотехкомплект» из города Дзержинск Нижегородской области. Начальная цена контракта по итогам аукциона была снижена на 7 миллионов рублей и составила 1 миллиард 393 миллиона. Компания-победитель занимается поставкой автобусов, троллейбусов, мусоровозов и экскаваторов-планировщиков. Согласно условиям контракта, первые десять троллейбусов город должен получить в течение 40 дней после внесения аванса.

Новые троллейбусы на автономном ходу вместимостью не менее 100 пассажиров могут работать как от контактной линии, так и в качестве автобусов, «на батарейках». Они могут развивать скорость до 60 километров в час и должны быть оборудованы системой кондиционирования и отопления и комплексом видеонаблюдения.