Волгоградский аэропорт заработал в штатном режиме после угроз

Общество 01.04.2022 13:47
01.04.2022 13:47
Аэропорт Волгограда возобновил работу после проверки аэровокзального комплекса после угроз о минировании.
- С 12:50 работаем в штатном режиме, - сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.
Как ранее сообщалось, в 11:30 поступило сообщение о минировании аэропорта. Началась эвакуация пассажиров и сотрудников. Оперативные службы проверили территорию. Подозрительных и взрывоопасных предметов не обнаружено.
Реклама
Волгоградский «Красный Октябрь» заплатит 100 тысяч рублей автору лучшего проекта благоустройства01.04.2022 13:12
Общество 01.04.2022 13:12
Вот кто скупал сахар: Волжский вошел в рейтинг городов-самогонщиков01.04.2022 12:48
Общество 01.04.2022 12:48
В Волгоградской области за сутки вновь пополнились ковидные госпитали01.04.2022 11:53
Общество 01.04.2022 11:53
В волгоградских многоэтажках с начала года заменили 300 лифтов01.04.2022 11:13
Общество 01.04.2022 11:13
Борщевой набор ударил по кошельку волгоградцев01.04.2022 10:45
Общество 01.04.2022 10:45
УФАС разблокировало закупку крупной партии инсулина для волгоградцев01.04.2022 10:24
Общество 01.04.2022 10:24
«Вся надежда на огороды»: волгоградцы требуют немедленно запустить дачные автобусы01.04.2022 10:04
Общество 01.04.2022 10:04
Волгоградскую молодежь пустят на концерты «Би-2» и «Сплин» по «Пушкинской карте»01.04.2022 09:57
Общество 01.04.2022 09:57
В поселке и двух районах Волгограда 1 апреля отключат электричество01.04.2022 07:59
Общество 01.04.2022 07:59
Череп, мышцы и шерсть мамонта Ледникового периода выставили в музее Волгограда31.03.2022 20:23
Общество 31.03.2022 20:23
В Волгограде запустили чат-бот для слежки за ценами в магазинах: как он работает31.03.2022 20:16
Общество 31.03.2022 20:16
На «БИС»: долгами волгоградцев за капремонт займется фирма из Перми31.03.2022 19:54
Общество 31.03.2022 19:54
Не лыком шиты: волгоградский бренд женской одежды планирует затмить Zara, Sinsay и Mohito31.03.2022 19:05
Общество 31.03.2022 19:05
Аттракцион «Тарзания» в Горсаду Волгограда продают за 4,8 млн рублей31.03.2022 18:34
Общество 31.03.2022 18:34
Белки-пенсионерки скончались на Мамаевом кургане в Волгограде31.03.2022 17:38
Общество 31.03.2022 17:38
Реклама