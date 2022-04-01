В волгоградских многоэтажках с начала года заменили 300 лифтов



В 95 многоэтажных жилых домах в Волгограде, Камышине и Волжском заменили 306 лифтов с начала 2022 года в рамках капремонта. В Волжском установили 135 новых подъемников в 49 многоэтажках, в Волгограде – 121 лифт в 36 высотках, в Камышине – 50 механизмов в 10 домах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В течение 2022 года в регионе заменят более 1200 старых лифтов на современные и бесшумные подъемники в 373 многоквартирных домах. Работы, выполненные подрядной организацией, принимают не только сотрудники фонда капремонта, но и уполномоченные жильцы.

– Волгоградская область существенно ускорила реализацию программы – такую задачу нам поставил губернатор Андрей Бочаров, – рассказал председатель комитета ЖКХ Волгоградской области Борис Коротков. – В прошлом году было установлено 1050 новых лифтов – больше, чем за предыдущий четырехлетний период (843). И набранный темп не сбавляем – наоборот наращиваем. До конца декабря в жилом фонде Волгограда, Волжского и Камышина будут заменены на современные и бесшумные свыше 1200 подъемников. Это действительно важно для жителей этих домов: особенно пожилых, семей с маленькими детьми.