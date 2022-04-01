Общество

В поселке и двух районах Волгограда 1 апреля отключат электричество

Общество 01.04.2022 07:59
01.04.2022 07:59


В поселке Горьковский и еще в двух районах Волгограда 1 апреля пропадет свет в части домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», отключения будут носить плановый характер. Так, в поселке Горьковский Советского района без ресурса останутся с 9-00 до 17-00 дома на ул.Волгоградская, 162, 164, ул.Деповская, 4-12, ул.Голубятникова, 3-7.
В Дзержинском районе в это же время  отключат свет на ул.Продольная, 137-165, 150-176, ул.Гурова, 2а, ул.Миусская, 33-67, 38-66, 66а, ул.Иртышская, 29-31, 35а,  35, 41, 46-64, ул.Рахинская, 45-59, 59а, 61а, 61-81, 81а, 48-50, 54-66, 66а, 68, 72-96, ул.Днестровская, 40-46, ул.Эльтонская, 67-69, ул.Ткачева, 72/1, 74а, 74-76, 61-65. 
В Краснооктябрьском районе на тот же период времени отключения коснутся домов по ул.Аграрная, 1-19, 12-18 и 12а. 

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