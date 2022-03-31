В центре Волгограда сажают по-крупному









Шестиметровые ели сегодня высадили в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщил директор парка Андрей Еркин, всего к посадке были подготовлены шесть крупномерных елей и 30 лип высотой от трех метров. Они стали украшением той части парка, где разбит розарий и возводится водный аттракцион «Ниагара».













В субботу, 9 апреля, в ЦПКиО будут высажены 70 крупномерных фамильных деревьев. Высаживать их будут семьи с детьми, которым деревья достались в подарок от парка.





Всего за апрель-май в парке планируют высадить 300 крупномерных фамильных деревьев.

Фото: ЦПКиО