Covid-19

В Волгоградской области стали еще реже болеть коронавирусом

Covid-19 31.03.2022 12:10
31.03.2022 12:10



Суточная заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области продолжает снижаться. По данным федерального оперативного штаба, в регионе выявлено 259 новых заболевших COVID-19, из которых только 77 пациентам потребовалась госпитализация. Заболеваемость в регионе падает с 10 марта, когда регистрировалось больше тысячи заболевших в сутки.
Выздоровело за сутки 560 человек - в два раза больше, чем заболело. Умерли от коварной инфекции 5 жителей Волгоградской области - это двое мужчин и трое женщин в возрасте от 80 до 92 лет. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 6723 человек.

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