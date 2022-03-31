В Волгоградской области стали еще реже болеть коронавирусом









Суточная заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области продолжает снижаться. По данным федерального оперативного штаба, в регионе выявлено 259 новых заболевших COVID-19, из которых только 77 пациентам потребовалась госпитализация. Заболеваемость в регионе падает с 10 марта, когда регистрировалось больше тысячи заболевших в сутки.

Выздоровело за сутки 560 человек - в два раза больше, чем заболело. Умерли от коварной инфекции 5 жителей Волгоградской области - это двое мужчин и трое женщин в возрасте от 80 до 92 лет. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 6723 человек.



