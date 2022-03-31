Общество

В трех районах Волгограда частично отключат свет 31 марта

Общество 31.03.2022 07:53
31.03.2022 07:53


В трех районах Волгограда сегодня запланированы временные отключения электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «ВМЭС», так, не будет света с 13-00 до 17-00 в Дзержинском районе на ул.Василькурская, 5-27,  14/1, 14-34, ул.Чапаева, 19, ул.Конотопская, 1-27, 2-30, ул.Кубанская, 56, 58.
В Кировском районе придется провести без света с 9-00 до 17-00  жителям домов на ул.Клайпедская, 3-23, 4-16, ул.Гурилева, 2-44, 17а-19, 66, ул.Лукина, 5-41.
В Красноармейском  районе отключат электричество с 9-00 до 12-00  в п.Татьянка-3, 1-31, 2-32, 40-92, 41-93. 

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