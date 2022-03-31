В трех районах Волгограда частично отключат свет 31 марта

Общество 31.03.2022 07:53
31.03.2022 07:53
В трех районах Волгограда сегодня запланированы временные отключения электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «ВМЭС», так, не будет света с 13-00 до 17-00 в Дзержинском районе на ул.Василькурская, 5-27, 14/1, 14-34, ул.Чапаева, 19, ул.Конотопская, 1-27, 2-30, ул.Кубанская, 56, 58.
В Кировском районе придется провести без света с 9-00 до 17-00 жителям домов на ул.Клайпедская, 3-23, 4-16, ул.Гурилева, 2-44, 17а-19, 66, ул.Лукина, 5-41.
В Красноармейском районе отключат электричество с 9-00 до 12-00 в п.Татьянка-3, 1-31, 2-32, 40-92, 41-93.
Реклама
Волгоградская область закупает сотни тестов для определения ВИЧ-инфекции30.03.2022 21:27
Общество 30.03.2022 21:27
Капитан и ефрейтор из Волгограда погибли в ходе спецоперации30.03.2022 20:26
Общество 30.03.2022 20:26
В Волгоградской области набирают пограничников30.03.2022 19:55
Общество 30.03.2022 19:55
На рокадную дорогу в Волгограде возвращается круговая развязка30.03.2022 18:15
Общество 30.03.2022 18:15
Волгоградки перестали рожать в роддоме №1 в Тракторозаводском районе30.03.2022 17:19
Общество 30.03.2022 17:19
В Волгограде отмечается обвал цен на ноутбуки, телевизоры и гаджеты Apple30.03.2022 15:40
Общество 30.03.2022 15:40
Волгоградский центр ФМБА выплатит полмиллиона за смерть пациентки30.03.2022 15:35
Общество 30.03.2022 15:35
Бывший главред и учредитель «Высоты 102» Сергей Трофимов отмечает 70-летие30.03.2022 14:14
Общество 30.03.2022 14:14
В Волгограде закрылся магазин бюджетной одежды Sinsay30.03.2022 13:52
Общество 30.03.2022 13:52
Небывалая мышиная возня зафиксирована в Волгоградской области30.03.2022 13:21
Общество 30.03.2022 13:21
Коронавирус в Волгоградской области вернулся к осени 2020 года30.03.2022 13:17
Общество 30.03.2022 13:17
В Волгограде ликвидируют еще один популярный автобусный маршрут30.03.2022 13:16
Общество 30.03.2022 13:16
Волгоградцев предупредили о химической атаке в лесах30.03.2022 12:49
Общество 30.03.2022 12:49
После скандала облкомтранс продлил жизнь пяти волгоградским маршруткам30.03.2022 12:44
Общество 30.03.2022 12:44
Стремительно растущую под Волгоградом трассу сняли с высоты30.03.2022 11:52
Общество 30.03.2022 11:52
Реклама