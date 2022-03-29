Брошенные сети с запутавшейся рыбой подняли из водохранилища под Волгоградом

Обрывки и фрагменты 28 сетей с запутавшейся в них рыбой извлекли из Цимлянского водохранилища и реки Цимла инспекторы рыбоохраны, полицейские Калачевского района, сотрудники ВНИРО и рыболовецкой компании. В незаконные орудия лова попала 181 рыба общим весом 82 килограмма, сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства.
Большую часть нелегального улова удалось спасти: обратно в воду выпустили 176 рыб.
– С целью спасения рыбы и её беспрепятственного прохода к местам нереста мероприятия по очистке Цимлянского водохранилища и иных водных объектов рыбохозяйственного значения от брошенных рыболовных снастей сотрудниками Цимлянского отдела рыбоохраны проводятся регулярно, – прокомментировали в АЧТУ Росрыболовства. – Обнаруженные остатки орудий лова извлекаются и уничтожаются.
Фото: АЧТУ Росрыболовства.