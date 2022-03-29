Иностранцы занимают места уехавших за границу жителей Волгограда

Общество 29.03.2022 10:39
29.03.2022 10:39
Волгоградстат опубликовал данные по миграции населения региона за 2021 год. За 12 месяцев Волгоградскую область покинули 25 тысяч 734 жителя, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ведомства. Это на четыре тысячи больше, чем прибыли в регион – Волгоградская область приросла 21 710 новыми жителями.
На место 3218 уехавших жить за границу волгоградцев прибыли из других стран 9552 человека. В основном, это люди из стран СНГ и ближнего зарубежья. Кроме того, 26 388 жителей Волгоградской области сменили место жительства внутри региона. По большей части, это жители муниципальных районов, которые переехали в Волгоград ради работы с более высокой зарплатой и обучения в ссузах и вузах.
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