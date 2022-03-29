Общество

Росстат сократил ожидаемую продолжительность жизни волгоградцев на 2 года

Общество 29.03.2022 18:50
29.03.2022 18:50


Росстат ухудшил прогноз по продолжительности жизни волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные данные ведомства, ожидаемая продолжительность жизни в Волгоградской области при рождении за 2021 год сократилась на год. 

Так, в 2021 году этот показатель составил  для жителей Волгоградской области 69,98 лет. Тогда как в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни волгоградцев была выше -  71,98 лет. Родившимся в 2019 году жителям региона предрекали жить и того больше - до  74,07 лет. 

Дольше всех среди жителей регионов ЮФО могут прожить севастопольцы – им определен срок жития до 72,25 лет. Меньше всего повезло жителям Крыма – 69,7 лет. В Астраханской области ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году составила 69,9 лет, в Ростовской – еще меньше, 69,79 лет. 


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