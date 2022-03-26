ГИБДД Волгограда не понравилась куча щебня в центре города









Нарушением правил производства дорожных работ назвали сотрудники ГИБДД наличие огромной кучи щебня на проезжей части улицы имени Чуйкова в центре Волгограда. Ко всему прочему, место проведения работ не было обозначено специальными техническими средствами.

Как сообщили в региональном главке МВД, государственные инспекторы дорожного надзора в ходе обследования автомобильных дорог в Центральном районе Волгограда нашли и другие нарушения.













На ул. Коммунистическая, ул. Балонина и ул. Пархоменко были зафиксированы дефекты дорожного покрытия, отсутствие и загрязнение дорожной разметки, отсутствие, повреждение и неправильное применение дорожных знаков, ограничение видимости дорожных знаков ветвями зеленых насаждений.













Такие нарушения могут стать причиной аварий. Так, с начала года совершено 93 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, в которых 8 человек погибли и 108 получили ранения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области