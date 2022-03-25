В школе и колледже Волгограда на полдня отключат свет

Общество 25.03.2022 07:51
25.03.2022 07:51
Серию плановых отключений света придется пережить сегодня горожанам, проживающим в пяти районах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», электроэнергию отключат на время в части домов Кировского, Красноармейского, Дзержинского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов. В частности, в Краснооктябрьском районе ресурс пропадет с 9-00 до 13-00 в медицинском колледже №1 и в школе №34.
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