Такса от 5 тысяч: ритуальные агенты в Волгограде превратили бесплатный вывоз тел в доходный бизнес

В Волгограде с 1 февраля текущего год, после вступления в силу новых правил организации похоронного дела, участились случаи обмана горожан. Один из самых распространенных – навязывание родственникам умершего платных услуг по вывозу тел. По словам волгоградцев, представители сомнительных фирм действуют быстро и напористо в своих интересах. В стрессовых ситуациях мало кто из убитых горем людей успевает вспомнить, что данная услуга не подразумевает финансовых трат.

По пятам скорой помощи

Одной из тех, кто столкнулся с навязыванием за деньги бесплатной услуги по вывозу тел, оказалась жительница Краснооктябрьского района Екатерина Чебуракова. Совсем недавно волгоградка похоронила мать. А когда немного стала приходить в себя, поняла, что ее обманули.

— Буквально по пятам за скорой помощью, которая констатировала смерть мамы, к нам примчался ритуальный агент, — рассказала Екатерина Чебуракова, едва скрывая слезы. — Напористый молодой человек с ходу предложил подписать договор и сообщил, что внизу уже ждёт машина, которая доставит тело в морг. Прежде всего требовалось оплатить эту услугу. Дескать, все будет сделано в лучшем виде, довезут в комфортных условиях. За этот "лучший вид" он запросил у меня пять тысяч.

По словам Екатерины, спустившись во двор, она ужаснулась тому, в каких условиях тело ее матери повезли в морг.

— Это была ободранная «Газель». На таких колымагах часто привозят овощи и фрукты на ближайший рынок. В салоне при этом стоял жуткий запах, а тело мамы, упакованное в анатомический мешок, лежало прямо на грязном полу. Но в тот момент я не могла рассуждать здраво и поддалась на убеждения агента. До сих пор терзаюсь виной, из-за того, что маму везли в таких условиях. Просто надругательство над телом!

Предприимчивый агент, подчеркивает волгоградка, даже не упоминал о том, что услуга может быть оказана бесплатно. Лишь спустя несколько дней после похорон женщина узнала о том, что в городе работает служба, имеющая специально оборудованный для этих целей транспорт. И которая не берет денег с граждан за доставку умерших в морг.

Это далеко не единичный случай, когда коммерсанты пользуются неосведомленностью наших земляков по части скорбных дел.

Печальный опыт учит

Стоит отметить, что пять тысяч рублей, которые Екатерина Чебуракова заплатила за бесплатную априори услуги, — это далеко не предел. Попадая в дома горожан, агенты ритуальных контор, оценивая обстановку, нередко задирают ценник и до 10-ти.

— Недавно мне пришлось пережить потерю близких людей и взять на себя похоронные хлопоты, — рассказал житель Тракторозаводского района Владимир Захарченко. — Приобрел печальный опыт и теперь твердо убежден: доставкой тел умерших в морг должна заниматься организация, находящаяся под контролем муниципалитета, эту деятельность нельзя отдавать на откуп коммерсантам, гонящимся за прибылью.

Как только в семье Захарченко случилось горе, им, как и многим волгоградцам, тут же стали поступать звонки от ритуальных фирм. Первым делом предлагали доставить тело в морг. Услуга, естественно, стоила денег.

— Поступило несколько предложений от ритуальных фирм. Просили от трёх до десяти тысяч. Откуда они узнали, что у нас умерла мама жены? Остаётся только догадываться, – недоумевает волгоградец. – Но каждый раз, когда видел, на каких машинах собирались доставлять покойных в морг, у меня возникал вопрос: куда смотрят контролирующие органы?! Полная антисанитария, арендованный транспорт, в котором возят, как потом выяснялось, и покойников, и мешки с мукой.

От предложений фирм о платных услугах семья Захарченко все же отказалась. Соседи посоветовали волгоградцам позвонить по телефону 543-543. Через полчаса прибыл новый автомобиль, оборудованный климат-контролем и в отличие от ржавых «Газелей» приспособленный для перевозки тел.

— Приехали быстро, работники службы были вежливы, действовали чётко и аккуратно,— вспоминает Владимир Захарченко. — Рассказали, что по нормативам должны прибыть в любую точку Волгограда не позднее, чем через два часа с момента получения звонка.

Напомним, что в сфере ритуальных услуг в России грядут изменения. В частности, широко обсуждается проект закона о похоронном деле, который должна принять Госдума. А в Волгограде, как известно, с февраля уже произошли глобальные перемены.

— Очень важно, чтобы в ходе всех нововведений в Волгограде сохранили действующую службу по вывозке тел умерших. Чтобы фирмы, занимающиеся этой деятельностью, проходили жесткий отбор, - добавляет в конце разговора Владимир Захарченко. – Нужно, чтобы контролирующие органы, наконец, перекрыли дорогу коммерсантам, которые ради прибыли готовы игнорировать законы, санитарные требования и моральные нормы. Как и сейчас, служба должна работать в круглосуточном режиме, быть бесплатной для граждан. Ведь сообщить об умершем, которого требуется доставить в морг, может и посторонний человек – врач, полицейский или случайный прохожий. Необходимо быть уверенным в уважительном отношении к покойному.

Справка

В соответствии с федеральными законами ("О санитарно-эпидемиологическом благополучии", "О гарантиях граждан на предоставление услуг по погребению умерших" и другими), у каждого муниципального образования есть право самому организовать порядок транспортировки тел умерших в морги ПАО и СМЭ. Поэтому, исполняя требования законодательных актов, в 2002-м году администрация Волгограда провела конкурс по выбору организаций, которым было дано право заниматься в нашем городе этим видом деятельности. Среди тех, кто выиграл конкурс, было ЗАО "Ритуальное предприятие "Память", имеющее широкий спектр технических ресурсов, квалифицированный персонал, а также чётко отлаженную организацию работы. С тех пор, на протяжении двадцати лет, "Память" успешно справляется с этой социально значимой деятельностью.

— Вывоз тел с мест смерти – очень важная первичная услуга, она должна оказываться в кратчайшие сроки, — говорит генеральный директор ЗАО РП "Память" Олег Сетежев. — Наша служба работает круглосуточно, оперативно, при этом обеспечивается бережное, уважительное отношение к телам умерших — одна из главных гарантий закона о похоронном деле. И что немаловажно, для граждан услуга полностью бесплатна. За двадцать лет с мест смерти нашим предприятием доставлено в морги 180 тысяч тел умерших, в том числе и лиц без определенного места жительства, не имеющих родственников.