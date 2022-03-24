Волгоградцы спасли питомцев приюта «Догшанс» от голодной смерти

Волгоградцы помогли приюту «Догшанс», питомцам которого грозила голодная смерть из-за отсутствия корма и денег. Как рассказала ИА «Высота 102» Людмила Чурюмова, которая уже много лет спасает бездомных животных, неравнодушные волгоградцы поделились кто чем мог – кто-то небольшими денежными суммами, кто-то – старой крупой или мясными обрезками из своих холодильников.

— Мы очень благодарны всем, кто откликнулся, — говорит Людмила. — Понимаем, что многим сейчас нелегко, но в это тяжелое время люди нашли возможность помочь нашим питомцам.

Напомним, в приюте «Догшанс», расположенном в Дзержинском районе Волгограда, содержались до последнего времени 125 собак и 6 кошек. На днях волонтерам подкинули коробку еще с одиннадцатью щенками. Однако животных нечем было кормить – закончились продукты и деньги. Ситуация усугубилась еще закрытием Instagram, с помощью которого собирались пожертвования для обитателей приюта.

Сейчас в приюте есть еда на два дня. Но животных нужно не только кормить, но и лечить, платить за коммунальные услуги. Если у вас будет желание помочь бездомышам деньгами, кормом, ветпрепаратами, вся информация здесь:

#срочно_нужна_помощь

#приют_для_животных

#догшанс# помогибездомным

Реквизиты приюта:

Карта СБ 2202 2008 9752 2080 Людмила Васильевна Ч.

Телефон Людмилы Чурюмовой привязан к ее телефону 8 (902) 380-30-56, в сообщении укажите слово "Помощь".