На Украине погиб контрактник из Волгоградской области Максим Алиев

Сегодня, 22 марта, стало известно о гибели 31-летнего десантника Максима Алиева из Волгоградской области в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом ИА "Высота 102" подтвердила супруга контрактника.
По словам Екатерины, военнослужащего похоронят в селе Валуевка Старополтавского района. У мужчины остался 4-летний сын.
— Максим погиб 14 марта 2022 на территории Украины. Тело мы еще не получили. Похороны пройдут в Волгоградской области, на его малой родине, — рассказала жена Максима.
Известно, что Максим Алиев проходил срочную службу в Буйнаксе. После решил стать профессиональным военным. Первый контракт подписал в одной из частей в Камышине. Затем контрактник перевелся в Анапу.
Информацию о гибели контрактника вечером 22 марта подтвердили и в региональном отделении "Боевого братства".