На Украине погиб контрактник из Волгоградской области Максим Алиев





Сегодня, 22 марта, стало известно о гибели 31-летнего десантника Максима Алиева из Волгоградской области в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом ИА "Высота 102" подтвердила супруга контрактника. По словам Екатерины, военнослужащего похоронят в селе Валуевка Старополтавского района. У мужчины остался 4-летний сын.

— Максим погиб 14 марта 2022 на территории Украины. Тело мы еще не получили. Похороны пройдут в Волгоградской области, на его малой родине, — рассказала жена Максима.

С ее слов, о смерти мужа она узнала 19 марта этого года. К ней приходили люди из воинской части, где служил Максим. Екатерина пока не готова рассказать подробности того страшного дня. По неподтвержденной официально информации, рядовой Алиев представлен посмертно к ордену Мужества.