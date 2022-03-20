Молодые историки приедут в Волгоградскую область на раскопки Вала Анны Иоанновны

Студенты, магистранты и молодые ученые исторических факультетов вузов России приедут в Волгоградскую область для участия в летней полевой молодежной школе. Ее впервые проведет региональный научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры на средства гранта Российского исторического общества. Об этом сообщили в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
Региональный центр реализует проект «Объекты археологического наследия Петровской эпохи на территории Волгоградской области». Участников летней полевой молодежной школы, которая состоится летом 2022 года, отберут по конкурсу.
– В течение пяти дней студенты, магистранты и ученые прослушают курс лекций о памятниках Петровской эпохи на территории волгоградского региона, пройдут инструктаж по проведению полевых работ, ознакомятся с археологическими фондами Волгоградского областного краеведческого музея, а также примут участие в раскопках на объекте культурного наследия «Вал Царицынской сторожевой линии (Вал Анны Иоанновны)» в Городищенском районе, – рассказали в комитете.
На территории Волгоградской области расположено более 1200 памятников археологии, включая курганы. Они зарегистрированы в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Специалисты профильного комитета и сотрудники Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры ежегодно проводят мониторинг их состояния.