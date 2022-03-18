Налоговые органы советуют волгоградцам следить за долгами по SMS





Подключить уведомления на телефон или электронную почту советуют волгоградским налогоплательщикам в УФНС России по Волгоградской области, чтобы знать о наличии задолженности и спланировать ее оперативное погашение.

Пользователям сервиса «Личный кабинет для налогоплательщиков физических лиц» налоговая служба рекомендует в личном кабинете дать согласие на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам. Это можно сделать в разделе «Профиль» личного кабинета, активизировав строку «Подать согласие (отказ) на информирование по СМС и (или) электронной почте о наличии недоимки и (или) задолженности» или в разделе «Жизненные ситуации/ Прочие ситуации».

При условии получения согласия налоговые органы имеют право раз в квартал информировать налогоплательщиков о налоговой задолженности с помощью СМС-сообщений, электронной почты или иными способами.