Налоговые органы советуют волгоградцам следить за долгами по SMS

Общество 18.03.2022 13:03
18.03.2022 13:03
Подключить уведомления на телефон или электронную почту советуют волгоградским налогоплательщикам в УФНС России по Волгоградской области, чтобы знать о наличии задолженности и спланировать ее оперативное погашение.
Пользователям сервиса «Личный кабинет для налогоплательщиков физических лиц» налоговая служба рекомендует в личном кабинете дать согласие на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам. Это можно сделать в разделе «Профиль» личного кабинета, активизировав строку «Подать согласие (отказ) на информирование по СМС и (или) электронной почте о наличии недоимки и (или) задолженности» или в разделе «Жизненные ситуации/ Прочие ситуации».
При условии получения согласия налоговые органы имеют право раз в квартал информировать налогоплательщиков о налоговой задолженности с помощью СМС-сообщений, электронной почты или иными способами.
Информация о задолженности будет направляться на электронную почту налогоплательщика (с адреса электронной почты nalog_info_debt@nalog.ru), так и в форме СМС на смартфон или мобильный телефон даже при утере пароля от личного кабинета или отсутствия интернета.
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