Коронавирус продолжает сдуваться в Волгоградской области





В Волгоградской области количество новых случаев заболевания коронавирусом снизилось до 782 — днем ранее было выявлено 835 заболевших. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Из общего числа заболевших госпитализированы 100 человек. Однако при этом смертность от коварной инфекции остается на высоком уровне. Так, за сутки смерть в результате осложнений ковида подтвердили в 12 новых случаях. За все время пандемии в Волгоградской области скончалось 6617 человек. За сутки закрыли свои больничные 1295 пациентов.