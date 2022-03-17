«Красный Октябрь» подтвердил лидерство в России по итогам 2021 года

Доля «Красного Октября» в общем объеме производства нержавеющего проката в России составила 44,5% по итогам 2021 года. Как сообщает ИА «Высота 102», лидерство корпорации в стране подтвердили эксперты Ассоциации «Спецсталь».

Значительный рост в 2021-ом пришелся на плоский нержавеющий прокат - металлургическое предприятие в Волгограде увеличило объем его производства на 29,8% до 17571 тонн. Таким образом, на долю «Красного Октября» пришлось 63,1% (в 2020 – 45,3%) от общего объема производства плоского проката, включая холоднокатаный.

Также за 2021 год «Красный Октябрь» увеличил объемы сортового проката, произведя 20988 тонн. При этом доля от общероссийского производства в 2021 году составила – 35,6%. Это соответствует второй строчке годового рейтинга производителей сортового проката (включая трубную заготовку).

Отметим, что эти цифры свидетельствуют об общем росте производственных показателей «Красного Октября» на 13,1 % по сравнению с 2020 годом.