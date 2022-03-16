







В Волгоградской области определились с перечнем категорий граждан, имеющих право на бесплатное использование земель или земельных участков для возведение гаражей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект регионального закона внесен в облдуму губернатором Волгоградской области.

Правом на бесплатное использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Волгоградской области для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, предлагается наделить инвалидов I и II групп, имеющим в собственности транспортное средство, а также одного из родителей (усыновителей), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом и имеющих в собственности транспортное средство.

Отмечается, что введение предлагаемого правового регулирования позволит вышеуказанным категориям граждан сократить расходы, связанные с использованием принадлежащих им транспортных средств, что, в свою очередь, создаст для них более благоприятные условия транспортной доступности. Принятие проекта закона направлено на реализацию мер государственной политики в области социальной защиты инвалидов в РФ.

В Волгоградской области, по данным на 1 декабря 2021 года, зарегистрировано 170 443 человека, получающих пенсию по инвалидности. Из них имеют первую группу инвалидности - 18166, вторую группу инвалидности - 69 006 человек. Количество детей-инвалидов в Волгоградской области - 8 693. По данным комитета социальной защиты населения Волгоградской области, всего в регионе проживают 6 533 семьи, имеющие несовершеннолетних детей-инвалидов.

Напомним, закон о «гаражной амнистии» в России вступил в силу 1 сентября 2021 года. Он предусматривает, что владельцы незарегистрированных гаражей, в том числе в кооперативах, могут оформить их в упрощенном порядке бесплатно. В начале марта текущего года комитет по управлению госимуществом Волгоградской области утвердил регламент передачи жителям в собственность земли под гаражами. В этом 60-страничном документе подробно описывается вся процедура предоставления новой госуслуги в МФЦ.



