Контрактники прошли интенсивную подготовку в Волгограде

Общество 16.03.2022 09:24
16.03.2022 09:24
Курсы интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания прошли военнослужащие контрактной службы на базе отдельного учебного железнодорожного батальона в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, контрактники изучили особенности тактической, огневой, военно-медицинской, инженерной и физической подготовки, радиационной, химической и биологической защиты.
В рамках курса выживания они прошли «обкатку» танком, огненно-штурмовую полосу, научились готовить пищу в полевых условиях, охранять и оборонять полевой лагерь, оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.
На практические занятия отводилось более 250 часов, после которых контрактники сдали контрольно-комплексные зачеты в ходе полевого выхода, совершив 25-километровый марш-бросок по пересеченной местности с выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения.
Всего курсы боевой подготовки прошли более 200 военнослужащих ЮВО.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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