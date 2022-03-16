Контрактники прошли интенсивную подготовку в Волгограде









Курсы интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания прошли военнослужащие контрактной службы на базе отдельного учебного железнодорожного батальона в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, контрактники изучили особенности тактической, огневой, военно-медицинской, инженерной и физической подготовки, радиационной, химической и биологической защиты.

В рамках курса выживания они прошли «обкатку» танком, огненно-штурмовую полосу, научились готовить пищу в полевых условиях, охранять и оборонять полевой лагерь, оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

На практические занятия отводилось более 250 часов, после которых контрактники сдали контрольно-комплексные зачеты в ходе полевого выхода, совершив 25-километровый марш-бросок по пересеченной местности с выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения.

Всего курсы боевой подготовки прошли более 200 военнослужащих ЮВО.

Фото: пресс-служба Южного военного округа