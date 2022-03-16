На жителя Волгоградской области заведут дело за рыбалку с лодки со спиннингом

Жителю Калачевского района Волгоградской области грозит уголовное преследование за восемь сазанов, пойманных с моторной лодки на спиннинг методом «багрения» (на подсечку). За незаконной рыбалкой его застали инспекторы рыбоохраны Нижнечирской инспекции Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы совместно с сотрудниками Линейного пункта полиции проводили рейд в порту Калача-на-Дону. Подозрительного рыбака они встретили на левом берегу Цимлянского водохранилища в полутора километрах выше по течению от райцентра. Мужчина был на лодке «Серлион-2» с подвесным мотором Suzuki и ловил рыбу на спиннинг с катушкой, мононитью и влитым в свинец тройником.
– Лов рыбы производил резкими хаотичными движениями, снизу в верх в толще воды, не характерными для использования естественной или искусственной приманки или наживки, а именно методом «багрения» («бурения», «на подсечку»), – отметили в АЧТУ Росрыболовства.
По данным ведомства, такая методика запрещена Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Минсельхоза.
Инспекторы остановили браконьера, провели досмотр и обнаружили у него в лодке восемь сазанов общим весом 26 кг. Сумма нанесенного природе ущерба составила 7400 рублей. Лодку с мотором, спиннинг и незаконный улов изъяли в качестве вещественных доказательств.
Фото: АЧТУ Росрыболовства.