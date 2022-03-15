Козлам в Волгоградской области угрожает новая чума

Случаи возникновения чумы мелких жвачных животных, отмеченные на территории Турции, Монголии и Китая, вызвали обеспокоенность в Россельхознадзоре. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, обязательная профилактическая вакцинация мелкого рогатого скота против ЧМЖ проводится в настоящее время в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Туркменистане, Иране, Китае, Грузии, Турции. Самыми уязвимыми для заноса ЧМЖ являются приграничные регионы с высокой численностью и плотностью мелкого рогатого скота и восприимчивых к заболеванию диких животных, в том числе Волгоградская область.

Справка. ЧМЖ - высококонтагиозная вирусная болезнь овец и коз, характеризующаяся лихорадкой, язвенными поражениями слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, конъюнктивитами, геморрагическим гастроэнтеритом, поражением лимфоидной системы и развитием пневмонии.

Экономический ущерб, причиняемый ЧМЖ козоводству и овцеводству, чрезвычайно велик. Смертность в первичных очагах может достигать 100%, а на стационарно неблагополучных территориях — до 50%.

Управление Россельхознадзора информирует, при первых признаках заболевания необходимо немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу района (райСББЖ) для выявления причин заболевания и недопущения эпизоотии.