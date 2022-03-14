Неблагоприятные погодные условия прогнозируются 14 марта на части территории Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, вечером в понедельник и днем 15 марта в регионе возможен мокрый снег с дождем, сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду при колебаниях температуры воздуха от минусовых до плюсовых отметок.

Ухудшение погодных условий, предупреждают дорожники, приведет к осложнению обстановки на федеральных магистралях. В случае необходимости для очистки и обработки трасс противогололедными материалами подрядными организациями будут задействованы в регионе 224 единицы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций ФКУ Упрдор Москва-Волгоград рекомендует водителям звонить в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру 8 (8442) 96 86 25.