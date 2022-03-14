Общество

ВЦИОМ выяснил главные страхи волгоградцев и россиян

Общество 14.03.2022 10:25
14.03.2022 10:25


Основные страхи жителей России, в том числе Волгограда, в настоящее время связаны с ростом цен на товары повседневного потребления и безработицей. Такой вывод сделали аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.

По словам директора ВЦИОМ Валерия Федорова, россияне больше всего боятся остаться без работы, повышения стоимости предметов ежедневного использования и сокращения их ассортимента, поиска аналогов привычных товаров. Федоров также подчеркнул, что жители страны сейчас ощущают санкции скорее в информационном пространстве, нежели их реальные экономические последствия.

Россияне также опасаются роста преступности, связанного с экономическим кризисом. Примерно четверть жителей России боятся изоляции, поскольку для них она представляет собой потерю осязаемых и важных элементов жизни.

Тем не менее, на текущий момент уровень страха в российском обществе в целом ниже, чем был весной 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

Напомним, санкции против России ввели США, ЕС, Великобритания и ряд других стран после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководства ЛНР и ДНР. Целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Общество
14.03.2022 15:35
Общество 14.03.2022 15:35

0
Далее
Общество
14.03.2022 15:25
Общество 14.03.2022 15:25

0
Далее
Общество
14.03.2022 14:27
Общество 14.03.2022 14:27

0
Далее
Общество
14.03.2022 14:23
Общество 14.03.2022 14:23

0
Далее
Общество
14.03.2022 14:23
Общество 14.03.2022 14:23

0
Далее
Общество
14.03.2022 14:18
Общество 14.03.2022 14:18

0
Далее
Общество
14.03.2022 13:13
Общество 14.03.2022 13:13

0
Далее
Общество
14.03.2022 12:50
Общество 14.03.2022 12:50

0
Далее
Общество
14.03.2022 12:17
Общество 14.03.2022 12:17

0
Далее
Общество
14.03.2022 11:42
Общество 14.03.2022 11:42

0
Далее
Общество
14.03.2022 11:10
Общество 14.03.2022 11:10

0
Далее
Общество
14.03.2022 09:50
Общество 14.03.2022 09:50

0
Далее
Общество
14.03.2022 08:12
Общество 14.03.2022 08:12

0
Далее
Общество
13.03.2022 18:52
Общество 13.03.2022 18:52

0
Далее
Общество
13.03.2022 17:06
Общество 13.03.2022 17:06

0
Далее

Лента новостей

15:35
Рестораны McDonald's продолжают работу в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:25
Два элитных дома в Волгограде засияют за счет бюджетаСмотреть фотографии
15:11
Единороссы в Волгоградской гордуме согласовали Кокшилова на пост вице-мэраСмотреть фотографии
14:27
Волгоградцы пожаловались на сбой в работе интернет-магазина WildberriesСмотреть фотографии
14:23
Волгоградская трудинспекция перешла на усиленный режим работыСмотреть фотографии
14:23
Траты россиян в первую неделю марта выросли на 21%Смотреть фотографии
14:18
ParkSeason Fest на «Волгоград Арене» пройдет летом без иностранных звездСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде группа ипотечных аферистов осуждена за хищение у банков 14 млн рублейСмотреть фотографии
13:13
Волгоградская область присоединилась к танцевальному челленджу #Россия_мыСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде охотник за металлом ночью распотрошил жд вагонСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области суточная заболеваемость COVID-19 продолжает падатьСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде «сталинку» с парикмахерской в подвале приговорили к сносуСмотреть фотографии
12:17
Сеть исправительных центров расширяют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
Казаки в Волгоградской области поддержали российских военных автопробегамиСмотреть фотографии
11:10
«Белое море» бывшего химзавода хотят «выселить» из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:09
Роскомнадзор официально внес Instagram в список запрещенных сайтовСмотреть фотографии
10:47
Коммунальщики района в Волгоградской области навредили природе на 33 миллионаСмотреть фотографии
10:31
Фельдшер «скорой» в Волжском пострадала из-за невнимательного водителяСмотреть фотографии
10:25
ВЦИОМ выяснил главные страхи волгоградцев и россиянСмотреть фотографии
10:12
Бочаров поручил за 7 дней разработать план действий в сфере экономикиСмотреть фотографии
09:50
«ЕвроХим» развивает города присутствияСмотреть фотографии
09:48
Школу и лицей на юге Волгограда эвакуировали из-за угрозСмотреть фотографии
09:34
Ограбление алкомаркета «ПокупАлко» под Волгоградом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:12
В Волгограде 14 марта 3 СНТ останутся без светаСмотреть фотографии
07:42
Заметки астролога: рекомендации с 14 по 20 марта 2022 годаСмотреть фотографии
20:58
Один человек пострадал при сносе элеватора взрывом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:52
Очаги бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:06
Ворошиловский торговый центр определил победителей акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
16:38
Старый элеватор снесли взрывом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:35
Десантник из Волгоградской области погиб в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 