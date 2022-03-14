ВЦИОМ выяснил главные страхи волгоградцев и россиян

Основные страхи жителей России, в том числе Волгограда, в настоящее время связаны с ростом цен на товары повседневного потребления и безработицей. Такой вывод сделали аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.
По словам директора ВЦИОМ Валерия Федорова, россияне больше всего боятся остаться без работы, повышения стоимости предметов ежедневного использования и сокращения их ассортимента, поиска аналогов привычных товаров. Федоров также подчеркнул, что жители страны сейчас ощущают санкции скорее в информационном пространстве, нежели их реальные экономические последствия.
Россияне также опасаются роста преступности, связанного с экономическим кризисом. Примерно четверть жителей России боятся изоляции, поскольку для них она представляет собой потерю осязаемых и важных элементов жизни.
Тем не менее, на текущий момент уровень страха в российском обществе в целом ниже, чем был весной 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.
Напомним, санкции против России ввели США, ЕС, Великобритания и ряд других стран после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководства ЛНР и ДНР. Целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.