В Волгоградской области коронавирус топчется на плато

Covid-19 10.03.2022 11:54
10.03.2022 11:54
1054 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб, примерно одинаковая заболеваемость держится в регионе уже неделю - чуть больше тысячи новых случаев ежесуточно. Госпитализация потребовалась 208 жителям региона за последние сутки. Скончались от вируса 15 человек. Всего инфекция унесла в Волгоградской области 6510 жизней.
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