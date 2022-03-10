Общество

В общественном транспорте Волгограда перестали принимать оплату телефоном

Общество 10.03.2022 08:58
10.03.2022 08:58


Кондукторы троллейбусов и автобусов на муниципальных маршрутах в Волгограде предупредили пассажиров о невозможности оплачивать проезд при помощи мобильных устройств с технологией NFC с 10 марта. При этом оплата по карте «Волна», банковскими картами и наличными средствами продолжает приниматься, отметили сотрудники транспортных предприятий, сообщает ИА «Высота 102».

– По техническим причинам при оплате проезда в общественном транспорте могут отмечаться сложности с использованием смартфонов, смарт-часов и иных электронных устройств с функцией бесконтактной оплаты. Оплатить проезд в общественном транспорте по-прежнему можно с помощью транспортной карты «Волна», банковских карт, наличных денежных средств, – сообщили в пресс-службе администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос.

По данным СМИ, аналогичная ситуация с оплатой проезда сложилась в других городах России: Калуге, Екатеринбурге, Владивостоке, Самаре, Вологде, Краснодаре и других. С 10 марта у пассажиров перестали работать платежные сервисы Apple Pay и Google Pay.

Напомним, с 10 марта платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт. Внутри страны держатели карт могут расплачиваться ими без ограничений, однако россиян предупреждали о возможном отключении сервисов Apple Pay и Google Pay.

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