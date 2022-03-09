Сегодня рестораны McDonald's в Волгограде открыты последний день. Накануне, напомним, американская корпорация заявила о временном закрытии в России 850 заведений сети McDonald's. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня желающих съесть прощальный бургер этой марки фастфуда нашлось немало. Почти все столики в ресторане, расположенном в Дзержинском районе на бульваре 30-летия Победы, в разгар рабочего дня были заняты. На островке у стойки выдачи суетились доставщики еды.





- Грустно, конечно, что закрываются. Но меня больше беспокоит подорожание продуктов и электротехники, - сказала нам одна из посетительниц ресторана.









Согласно открытым данным, больше всего ресторанов McDonald's находится в Волгограде, здесь работает 10 заведений сети. Еще один ресторан находится в Волжском.