Общество

В Волжском концессионер банного комплекса заработал штраф

Общество 08.03.2022 14:52
08.03.2022 14:52



Штраф за нарушение условий и сроков концессионного соглашения наложен на ООО «Банный комплекс «Волжский». Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области по иску администрации городского округа – город Волжский. Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства. По решению суда, концессионер наказан на 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Согласно документам арбитража, администрация Волжского предъявила претензии ООО «Банный комплекс «Волжский» в части нарушений условий и сроков, установленных п. 55 концессионного соглашения №2КС от 21.03.2018 г., заключенного в отношении реконструкции объекта, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 7.
По этому адресу расположена городская баня Волжского.
Какие именно условия и сроки были нарушены, в материалах дела не поясняется.
В марте 2018 года администрация Волжского заключила концессионное соглашение с ООО «Банный комплекс «Волжский» о передаче движимого и недвижимого имущества городской бани по бульвару Профсоюзов, 7.
В постановлении администрации Волжского отмечается, что в концессию переданы здание бани 1990 года постройки площадью 6319,6 кв.м., два пассажирских лифта, центробежный насос, гладильный каток, четыре стиральные машины, две центрифугу, один грузовой лифт, машина стиральная (Люкс), четыре котла, дренажный насос, ГРП шкаф нового типа, два фильтра NA, дымовая труба, два сушильных барабана, два водных диспенсера, машины марки ИЖ и УАЗ, кассовые аппараты и обеззараживать.  
Концессионер должен был за свой счет за 5 лет реконструировать городскую баню, инвестировав не менее 25 миллионов рублей. 
Фото из архива ИА «Высота 102»

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