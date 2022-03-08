В Волжском концессионер банного комплекса заработал штраф

Общество 08.03.2022 14:52
08.03.2022 14:52
Штраф за нарушение условий и сроков концессионного соглашения наложен на ООО «Банный комплекс «Волжский». Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области по иску администрации городского округа – город Волжский. Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства. По решению суда, концессионер наказан на 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Согласно документам арбитража, администрация Волжского предъявила претензии ООО «Банный комплекс «Волжский» в части нарушений условий и сроков, установленных п. 55 концессионного соглашения №2КС от 21.03.2018 г., заключенного в отношении реконструкции объекта, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 7.
По этому адресу расположена городская баня Волжского.
Какие именно условия и сроки были нарушены, в материалах дела не поясняется.
В марте 2018 года администрация Волжского заключила концессионное соглашение с ООО «Банный комплекс «Волжский» о передаче движимого и недвижимого имущества городской бани по бульвару Профсоюзов, 7.
В постановлении администрации Волжского отмечается, что в концессию переданы здание бани 1990 года постройки площадью 6319,6 кв.м., два пассажирских лифта, центробежный насос, гладильный каток, четыре стиральные машины, две центрифугу, один грузовой лифт, машина стиральная (Люкс), четыре котла, дренажный насос, ГРП шкаф нового типа, два фильтра NA, дымовая труба, два сушильных барабана, два водных диспенсера, машины марки ИЖ и УАЗ, кассовые аппараты и обеззараживать.
Концессионер должен был за свой счет за 5 лет реконструировать городскую баню, инвестировав не менее 25 миллионов рублей.
Фото из архива ИА «Высота 102»
Реклама
Сухое дерево рухнуло под окнами двухэтажки в Волжском08.03.2022 18:01
Общество 08.03.2022 18:01
«Это что, спекуляция?»: волгоградки шокированы ценами на шампуни и прокладки08.03.2022 17:23
Общество 08.03.2022 17:23
Сайт не работает, все операторы заняты: OBI в Волгограде штурмуют покупатели08.03.2022 16:16
Общество 08.03.2022 16:16
Экс-начальник штаба десантного полка в Камышине погиб в ходе спецоперации08.03.2022 13:36
Общество 08.03.2022 13:36
«Красота спасет мир»: волгоградские мужчины скупают тюльпаны08.03.2022 12:24
Общество 08.03.2022 12:24
«Только 5 кг в руки»: жители Волгограда и Волжского сметают с полок сахар08.03.2022 10:46
Общество 08.03.2022 10:46
Волгоградские дороги чистят от снега и льда08.03.2022 10:01
Общество 08.03.2022 10:01
Прикипели к заводу душой: волгоградки рассказали об удивительной работе на «Красном Октябре»08.03.2022 09:38
Общество 08.03.2022 09:38
В Волгограде ищут реставраторов исторической лестницы08.03.2022 08:40
Общество 08.03.2022 08:40
Суд в Москве может остановить скандальную стройку РЖД в поселке Волгограда07.03.2022 18:59
Общество 07.03.2022 18:59
С волгоградцев стали брать комиссию при оплате за газ07.03.2022 17:28
Общество 07.03.2022 17:28
В Волгоградской области отменили гастроли московского юмориста07.03.2022 15:18
Общество 07.03.2022 15:18
Торговая сеть в Волгограде ограничила продажу гречки и кур07.03.2022 15:09
Общество 07.03.2022 15:09
Губернатор Волгоградской области поздравил мам и дам с наступающим 8 марта07.03.2022 13:24
Общество 07.03.2022 13:24
В глубинке Волгоградской области заполнили опустевшие полки в магазинах07.03.2022 11:53
Общество 07.03.2022 11:53
Реклама