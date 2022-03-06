Коронавирус держит в напряжении жителей Волгоградской области





В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирус выявили в 1070 человек – это на четыре заражения меньше, чем днем ранее. Суточная заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области держится выше отметки в 1000 случаев уже третий день подряд. В минувшие среду и четверг, 2 и 3 марта, число заболевших за день опускалось до 968-ми.