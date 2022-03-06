Covid-19

Коронавирус держит в напряжении жителей Волгоградской области

Covid-19 06.03.2022 12:22
06.03.2022 12:22


В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирус выявили в 1070 человек – это на четыре заражения меньше, чем днем ранее. Суточная заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области держится выше отметки в 1000 случаев уже третий день подряд. В минувшие среду и четверг, 2 и 3 марта, число заболевших за день опускалось до 968-ми.

От последствий коронавируса за сутки в Волгоградской области умерли еще 17 пациентов, общее число летальных случаев с начала пандемии составляют 6450 человек. Роста госпитализаций с COVID-19 не растет – за день в больницу доставили 163 зараженных. За прошедшие сутки выздоровели от коронавируса 2245 жителей Волгоградской области.

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