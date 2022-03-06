Волгоградцев приглашают присоединиться к автопробегу «Своих не бросаем»

В 12.00 6 марта в центре Волгограда стартует автопробег «Своих не бросаем» в поддержку специальной операции, проводимой в Донецкой и Луганской народных республиках. Участники мероприятия, координатором которого является Волгоградская региональная спортивная федерация бокса, уже начали формировать автоколонны возле Дома Павлова и напротив гидромелиоративного колледжа, сообщает ИА «Высота 102». К автопробегу могут присоединиться все желающие.
Автоколонны возглавят представители федерации бокса и общественной организации «40 сороков», казачества и национальных общественных объединений Волгоградской области. Маршрут первой колонны пройдет от дома №39 по ул. Советской до Храма Всех Святых на вершине Мамаева Кургана. Автомобили проедут по ул. им. 7-й Гвардейской, ул. Набережной 62-й Армии, ул. Краснознаменской, ул. Глубокоовражной, ул. Кубанской, ул. им. Маршала Рокоссовского.
Колонна казачества и национальных общественных объединений проедет от гидромелиоративного колледжа по ул. Советской также до Храма Всех Святых через ул. им. 7-й Гвардейской, ул. Хиросимы и ул. им. Маршала Рокоссовского.
Свои автомобили участники автопробега оставят на стоянке Мамаева Кургана, после чего возложат цветы в Зале Воинской Славы. Завершится мероприятие молебном в Храме Всех Святых.