Более 30 км трасс в Волгоградской области расширят до четырех полос









В текущем дорожно-строительном сезоне в Волгоградской области более 30 км федеральных трасс расширят до четырех полос. Как сообщили в Росавтодоре, еще почти 25 км в регионе станут четырехполосными в 2023 и 2024 годах. Речь идет об участках трасс Р-22 «Каспий» (км 824 – км 838), где работы начались в прошлом году, и Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград (км 643 – км 654).

Всего в текущем году в регионе капитально отремонтируют 30 км федеральных трасс, в ходе ремонта обновят 17,5 км, а еще на 16 км заменят верхние слои дорожной одежды. Дорожникам предстоит завершить реконструкцию двух участков трасс Р-22 «Каспий» с 903 по 922 км и А-260 с 11 по 24 км и продолжить работы I и II этапов на строящемся обходе Волгограда.

В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград отмечают, что все объекты, запланированные к вводу на этот год, должны быть сданы точно в срок. Их ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



