Общество

Столетний рубеж перешагнули 303 жительницы Волгоградской области

Общество 05.03.2022 13:26
05.03.2022 13:26


В Волгоградстате озвучили данные из сферы демографии о представительницах прекрасного пола накануне празднования 8марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, на начало 2021 года в регионе проживали 1326,1 тысяч женщин, или 53,6% от общей численности населения региона. Из них 1038,7 тысячи представительниц слабого пола  (78,3%) – это  городские жительницы.
На 1000 женщин в среднем приходится 866 мужчин. До 40-летнего возраста в соотношении полов отмечается «мужской перевес»: на 1000 женщин приходится 1045 мужчин. В 40 лет и старше на 1000 женщин приходится уже 719 мужчин, а в преклонных возрастах (80 лет и старше) численность женской части населения почти в 3 раза преобладает над мужской.
Почти половина (49,2%) женщин Волгоградской области находится в трудоспособном возрасте. Долгожительниц (90 лет и старше) в регионе насчитывается 11,6 тысяч, из них 303 представительницы прекрасного пола перешагнули 100-летний рубеж. Средний возраст жительницы региона в 2020 году составил 44,2 года.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году у женщин составила 76,8 лет, что выше среднего показателя по России (76,4%). В репродуктивном возрасте (15-49 лет) находятся более 566 тысяч женщин – это 42,7% от численности женщин региона. В наиболее благоприятном для рождения детей возрастном интервале 20-29 лет число жительниц составило на начало 2021 года 128,3 тысяч. В 2020 году 65,7% первенцев появились у мам именно этого возраста.
В 2020 году в области зарегистрировали брак 11,1 тыс. женщин, из них впервые – 6,9 тысячи, повторно – 4,2 тысячи. Половина от общего числа женщин, вступивших в брак, вышли замуж в возрасте 20-29 лет, 245 женщин заключили брак в 60 лет и старше.


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