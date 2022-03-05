Столетний рубеж перешагнули 303 жительницы Волгоградской области

Почти половина (49,2%) женщин Волгоградской области находится в трудоспособном возрасте. Долгожительниц (90 лет и старше) в регионе насчитывается 11,6 тысяч, из них 303 представительницы прекрасного пола перешагнули 100-летний рубеж. Средний возраст жительницы региона в 2020 году составил 44,2 года.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году у женщин составила 76,8 лет, что выше среднего показателя по России (76,4%). В репродуктивном возрасте (15-49 лет) находятся более 566 тысяч женщин – это 42,7% от численности женщин региона. В наиболее благоприятном для рождения детей возрастном интервале 20-29 лет число жительниц составило на начало 2021 года 128,3 тысяч. В 2020 году 65,7% первенцев появились у мам именно этого возраста.
В 2020 году в области зарегистрировали брак 11,1 тыс. женщин, из них впервые – 6,9 тысячи, повторно – 4,2 тысячи. Половина от общего числа женщин, вступивших в брак, вышли замуж в возрасте 20-29 лет, 245 женщин заключили брак в 60 лет и старше.