ГУ МЧС по Волгоградской области предупредило об усилении ветра до 28 метров в секунду





В Волгоградской области сегодня и завтра ожидается ухудшение погодных условий. С предупреждением, сообщает ИА «Высота 102», выступило ГУ МЧС. Так, в течение текущих суток и утром 6-го марта в отдельных районах области прогнозируют снежные отложения и гололед, с усилением ветра порывами до 23-28 м/с.

Уже к понедельнику осадки в виде снега прекратятся, температура воздуха опустится до небольших минусовых значений.