Подведены итоги электронного аукциона на приобретение квартиры с мебелью и бытовой техникой, который объявляла администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, аукцион признан несостоявшимся, так как была подана единственная заявка, признанная соответствующей требованиям. Поэтому контракт будет заключен с единственным участником аукциона.

Неизвестный участник предложил желаемую администрацией Михайловки квартиру по максимальной цене контракта – за 4 миллиона рублей. Информация о победителе пока не раскрывается.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что мэрия Михайловки приобретает квартиру, оснащенную необходимой бытовой техникой и мебелью, за 4 миллиона рублей. В качестве ответственного должностного лица заказчика в документах был указан глава городского округа Александр Тюрин. Корреспондент ИА «Высота 102» попытался узнать у Александра Васильевича, предназначена ли данная квартира для него, однако глава городского округа отказался пояснять, для кого приобретается такое дорогое жилье.

При этом местные жители, узнав о цене покупаемой квартиры, выразили удивление. По их мнению, она может быть завышенной.