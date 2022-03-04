



В Волгоградской области снова выросла суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. За день диагноз подтвердился у 1026 человек – накануне федеральный оперштаб сообщал о 968 заразившихся в регионе.

От общего числа заболевших госпитализировано в стационары 175 человек. Однако смертность от коварного вируса по-прежнему остается на высоком уровне – за сутки от последствий инфекции скончались 16 человек. Всего в регионе уже 6416 человека не пережили пандемию. Закрыли свои больничные 2238 волгоградцев.