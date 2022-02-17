Волгоградский обладмин покупает 5 новых седанов за 6 млн рублей









Пять новеньких автомобилей с кузовом «седан» планирует приобрести администрация Волгоградской области. Первоначальная цена контракта превышает 6 миллионов 600 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий аукцион уже появился на портале госзакупок.

Там же добросовестно перечислены и технические характеристики, которые чиновники предъявляют к «железным коням».

Требования, впрочем, не столь завышенные, какими могли быть: хотя бы потому, что, судя по предельной стоимости одного авто – чуть больше 1 млн 300 тыс. рублей, это будут далеко не машины класса люкс.

Главные условия – автомобили должны быть не старше 2022 года, то есть в буквальном смысле – сошедшие с конвейера. Легковушки должны иметь механическую коробку передач и бензиновый двигатель мощностью не менее 110 «лошадей». И любопытный момент – все пять машин должны быть серого цвета.

Имеются в техзадании и условия к «начинке» авто. Легковушки должны быть оборудованы антиблокировочной системой, гидроусилителем руля и кондиционером. Также в авто должны иметься подушки безопасности – на месте водителя и впереди сидящего пассажира. Обязательно наличие электроподъемников всех четырех стекол, а также устройства регулировки сиденья водителя.

В перечне теххарактеристик сделан акцент на том, что каждый автомобиль должен быть полностью укомплектованным, не иметь дефектов и пройти предпродажное сервисное обслуживание в специализированном дилерском центре. Показания спидометра на день поставки не должны превышать 20 км.