Международную компанию оштрафовали в Волгограде за повышение цен на доставку груза





По жалобе волгоградца УФАС оштрафовало международную компанию, занимающуюся экспресс-доставкой посылок. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, в действиях компании DPD выявлены признаки нарушения закона о защите конкуренции, а именно - введение потребителей в заблуждение относительно фактической стоимости услуг доставки груза.

Основанием для расследования послужило обращение гражданина с жалобой на занижение стоимости транспортных услуг на сайте компании. Заявитель сообщил, что прежде, чем выбрать именно данную транспортную компанию, он изучил различные предложения на перевозку грузов, при этом цена на услуги в DPD оказалась самой низкой. Заявитель оформил электронную накладную на доставку груза через онлайн-сервис, стоимость доставки составила 972,54 рублей. Однако при получении посылки выяснилось, что фактическая цена оказалась гораздо выше - 1778,18 рублей.

Обращение заявителя с претензией не дало результатов, компания настаивала на верности расчета цены в итоговой накладной.

На запрос информации антимонопольного органа работающее в России АО «ДПД РУС» не ответило, за что компания поплатилась штрафом в размере 50 тысяч рублей.

При этом представленные заявителем сведения о распространении недостоверной информации о стоимости услуг было перепроверено ведомством путем пробного онлайн оформления заказа на отправку посылки по параметрам, которые использовал заявитель. Информация о завышении цен подтвердилась.

Компания «ДПД РУС» не относится к региональной, поэтому УФАС были запрошены полномочия на рассмотрение заявления от ФАС России. После их подтверждения Волгоградское УФАС России приняло решение выдать АО «ДПД РУС» предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно недобросовестной конкуренции в форме введения потребителей в заблуждение относительно стоимости услуг. Компания должна будет указать на своем сайте достоверные расчеты стоимости доставки груза до 4 марта 2022 года. В противном случае в отношении нее будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, пояснили в ведомстве.



