На улице Штеменко в Волгограде устранили аварию на магистральном коллекторе

В Волгограде бригады «Концессий водоснабжения» устранили аварию на магистральном канализационном коллекторе по улице Штеменко. Как сообщает ИА "Высота 102", с утра 2 марта в прежних границах возобновлено движение трамваев №13. Полностью восстановлено движение транспорта по проезжей части улицы Штеменко.

Устранением крупной аварии в Волгограде аварийные бригады занимались с вечера 28 февраля. Работы не прекращались даже в ночное время. При помощи крупногабаритной техники ветхий фрагмент трубопровода диаметром 1200 мм был оперативно заменен. После засыпки котлована на дороге была сформирована и утрамбована щебеночно-песчаная подушка. Восстановить асфальт на проезжей части «Концессии водоснабжения» обещают в ближайшее время при наступлении благоприятных погодных условий.

Стоит отметить, что несмотря на аварию, все жители Волгограда получали услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в штатном режиме.

Фото: "Концессии водоснабжения"