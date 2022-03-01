Общество

В волгоградских школах обсудили с учениками ситуацию на Украине

Общество 01.03.2022 16:57
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01.03.2022 16:57


В школах Волгограда 1 марта на классных часах прошли тематические уроки «Моя страна». С учащимися старших классов педагоги обсудили ситуацию на Украине. Подросткам рассказали о том, как были образованы ДНР и ЛНР, о подписании Минских соглашений, подробно разобрали обращение президента России к народу, а также научили школьников отличать достоверную информацию от фейков. 

Один из таких уроков  состоялся в лицее №5 в Центральном районе Волгограда. Дети, к слову сказать, не только с интересом слушали учителя, но и задавали свои вопросы по ситуации в Украине. Как пояснила корреспонденту информагенства директор лицея Лариса Тропкина, такие уроки патриотизма как никогда необходимы в данный момент.


— Мы сейчас все переживаем сложный момент. А дети тоже должны знать и понимать, что происходит вокруг. Мы привыкли с детьми говорить на равных, на одном языке, — говорит Лариса Тропкина. — Поэтому данный разговор с детьми должен был состояться. Накануне пришли рекомендации от комитета образования. На уроках преподаватели очень грамотно, не политически, а с точки зрения истории, обществознания рассматривают вопросы причинно-следственные связи, как это принято в истории. 

Одной из важных тем на уроках стало родство славянских народов. 

— Целью урока было объективно донести до учеников последние события. Хочу подчеркнуть, что система образования в корне изменилась, и действовать методами только лишь назидания или установок в нынешнее время невозможно. Мы так ничего не добьемся, — поясняет учитель истории Ирина Степанченко. — Мы живем в обществе глобализации. Поэтому к детям нужен особый подход.  Важно доверие. Простым словами – разговор по душам. 


14-летний Кирилл Пешехонов в разговоре с корреспондентами поделился сильными переживаниями по поводу происходящих событий. 

— Нас, детей, никто не заставляет разбираться в политике, но, мне кажется, что это очень важно. Воюют братские народы, уже много потерь со стороны  войск, поэтому мы тоже хотим понимать, что происходит, — поделился своим мнением школьник.


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